高雄市區大雨仍挹注水情 高屏溪攔河堰川流量上升

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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）高雄市下午大雨，鳳山、左營、鼓山、前鎮、苓雅等區達一級淹水警戒，市區出現零星積淹水情形；高雄民生用水仰賴的高屏溪攔河堰河川流量由9cms升至11.4cms，對挹注水情仍有幫助。

高雄市上午下起大雨，接近中午時逐漸停歇，但下午又下起大雨，且多集中在市區，根據水利署訊息，鳳山、左營、鼓山、前鎮、苓雅等區達淹水一級警戒。

截至下午4時，高雄市旗津、新興、鼓山、前鎮、苓雅、大寮區累積雨量均破百毫米，三民、鳳山區逾90毫米，岡山、左營、永安、茄萣等區也在70毫米以上；但高雄山區包括桃源、那瑪夏、旗山、美濃、六龜等區雨量則不超過20毫米。

這波降雨集中市區，也造成市區出現零星積淹水，包括前鎮、鹽埕、岡山、前金、苓雅及新興區部分路段有約11至20公分積淹水，但雨勢漸歇後均已陸續退去。

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對於水情挹注，高雄市政府水利局向中央社記者表示，目前高雄水情正常，雖然這波降雨以沿海平原區為主，但山區只要有降雨，仍對水情多少有幫助。

根據經濟部水利署南區水資源分署資料，高屏溪攔河堰從今天清晨6時的河川流量9cms（立方公尺/秒），到下午4時已升至11.4cms；不過河道濁度上午一度飆升到580NTU，經應變處置後，下午4時降至160NTU。（編輯：陳仁華）1130425