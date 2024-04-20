亂擠痘小心釀腦部發炎 醫籲注意臉部危險三角區

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北20日電）痘痘別亂擠，醫師提醒，小心誤觸臉部「危險三角區」，恐讓細菌直竄腦部造成發炎，最好就醫尋求協助；若想自行處理成熟有膿痘痘，適當工具加清潔消毒外，輕輕擠壓2、3次就應停手。

亂擠痘痘最嚴重恐釀敗血症，媒體報導，「黑人」陳建州的妹妹近日就在IG發文，提到自己剛出院，因亂擠痘造成蜂窩性組織炎，細菌跑到血液，併發菌血症，險些變成敗血症，用慘痛經驗提醒民眾不要亂擠痘痘。

不少人都有長痘痘經驗，開業皮膚科醫師趙昭明今天接受媒體電訪指出，眉毛之間鼻梁處為頂點，和兩側的嘴角相連形成的三角地帶，是所謂的危險三角區。

趙昭明說，這個區塊因血流豐富，若在擠痘痘時不慎讓細菌從傷口進入體內，恐導致腦部發炎，尤其是本身免疫力比較差的族群，務必特別注意。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

如果真的受不了臉上痘痘很想擠，他建議民眾還是到醫療院所，由專業人員清潔消毒後，使用適當器具引流或擠壓為佳；非得在家自行操作者，同樣建議要使用消毒過的針具、無菌棉棒等，稍微輕輕地擠壓個2、3次就好，但要注意是否為已經成熟、有膿的痘痘，沒熟的盡量不要亂擠。

引起毛囊炎或痘痘的常見原因為金色葡萄球菌、痤瘡桿菌等細菌感染，趙昭明解釋，雖然是皮膚表皮的正常菌叢，可能因為皮膚屏障功能不佳或傷口，造成伺機性感染，適當清潔有助預防。（編輯：陳政偉）1130420