男子香港腳未就醫 腫如豬腳感染蜂窩性組織炎

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（中央社記者趙麗妍台中22日電）40歲黃姓司機因左小腿紅腫，持續惡化超過3天，忍痛就醫，醫師檢查發現腳趾有香港腳症狀，小腿明顯紅腫痛及發熱，研判是蜂窩性組織炎惹禍，給予抗生素治療後症狀改善。

亞洲大學附屬醫院今天發布新聞稿，感染科主治醫師鄭孟瑜指出，黃姓司機自述每天長時間坐著開車，為圖涼快幾乎沒有穿襪子，鞋子濕掉也不會弄乾再穿，經年累月下，足底出現臭味，他不以為意，汗水與黴菌長期悶在鞋子裡。

鄭孟瑜表示，蜂窩性組織炎有3大途徑造成感染，主要是皮膚表面有傷口，細菌會從傷口進入真皮及皮下組織造成發炎，其次是鄰近組織出現感染，細菌從傷口進入人體後，進而造成鄰近新的皮膚軟組織感染。

鄭孟瑜強調，最常見的蜂窩性組織炎菌種以金黃色葡萄球菌及鏈球菌為最多，前者的表面可能會產生小痘痘甚至有膿包出現，後者則會讓皮膚表面呈暗紅色，類似刮痧後的樣子，另外也有綠膿桿菌、厭氧菌等不同菌種。

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鄭孟瑜提醒，蜂窩性組織炎的高風險群，主要有開放性傷口、靜脈回流差、淋巴回流不佳以及曾罹患過蜂窩性組織炎者居多，常見徵兆就是遭感染皮膚附近出現紅、腫、熱、痛，範圍會逐步擴大，伴隨發燒、淋巴腺腫、形成水泡，嚴重時可能往組織筋膜層感染，造成壞死性筋膜炎，嚴重可能造成敗血性休克等等症狀。

鄭孟瑜呼籲，早期發現使用抗生素會有不錯的療效，搭配傷口照護清潔可加速改善，另外抬高患部也能避免腫脹加速消腫，但若蜂窩性組織炎出現膿瘍，就得考慮做切開引流手術，若仍無法控制，甚至演變成至壞死性筋膜炎，就得安排筋膜切開術，嚴重甚至需要截肢。（編輯：郭諭儒）1130322