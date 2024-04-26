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卓榮泰等6名新內閣成員 為台北大學校友

2024/4/26 17:29
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（中央社記者黃旭昇新北26日電）國立台北大學今天表示，包括內定行政院長卓榮泰、行政院秘書長龔明鑫等，有6名校友將成為新內閣成員，能為國培育人才，台北大學同感榮耀。

台北大學今天發布新聞表示，將有6名校友成為新內閣成員；包括內定行政院長卓榮泰，為民國73年畢業於法律系。行政院秘書長龔明鑫，民國86年畢業於經濟學研究所博士班。

經濟部長郭智輝民國95年畢業於企管系博士班，曾獲第4屆傑出校友（企業經營獎）。法務部長鄭銘謙於民國69年法律系畢業。

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留任的海委會主委管碧玲，民國68年畢業於公共行政學系、民國74年畢業於公共行政暨政策學系碩士班，也曾於學校行政系任教。人事行政總處人事長蘇俊榮則是民國72年畢業於統計學系。

校長李承嘉說，學校以法、商領域起家，也培育社會中堅在各行業克盡職責，為國家社會服務。台北大學官網提到，國立中興大學法商學院，於民國89年（西元2000年）改制為獨立的綜合大學。（編輯：林恕暉）1130426

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