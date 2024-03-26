更多編輯台推薦新聞：
鄭華娟逝世音樂圈悼念 鄭怡追憶「傳奇女子」相處點滴
娛樂

鄭華娟逝世音樂圈悼念 鄭怡追憶「傳奇女子」相處點滴

NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效
科技

NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效

電子垃圾變城市礦山 神奇配方水掀綠色材料革命
產經

電子垃圾變城市礦山 神奇配方水掀綠色材料革命

野球革命公開中職進階數據 效仿「魔球」情蒐分析促國球再進化
運動

野球革命公開中職進階數據 效仿「魔球」情蒐分析促國球再進化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
全文／水原一平涉簽賭竊盜 大谷翔平首吐心聲：至今仍悲傷震驚
首頁 / 生活

霧鎖澎湖 清晨能見度不到200公尺

2024/3/26 08:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣26日電）霧鎖澎湖，澎湖今天清晨一片霧茫茫，能見度不足200公尺，直至今天上午7時過後，陽光從霧氣中露臉，氣溫回升，濃霧逐漸散去，海空交通如常航行起降。

中央氣象署指出，今天上午金門、馬祖、澎湖及清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，金門及澎湖已出現能見度不足200公尺現象，民眾需注意。

由於濃霧，濕氣很濃，行車都要開啟霧燈，樹葉與長廊的護欄等都可見水滴。

澎湖氣象站表示，在春天霧季裡，澎湖已連續3個清晨都出現這樣濃濃的海霧，其中今天清晨2時45分開始，上午5時霧氣最濃，能見度不到200公尺，甚至只有100公尺，最為嚴重，直到上午7時，陽光也在霧氣中露臉，氣溫稍回升，濃霧逐漸散去。

氣象站人員向中央社記者說，今天清晨的濃霧，是他派任到澎湖服務以來，所觀測到最濃的一次，所幸白天在北風南下後，就會回復炎熱的天氣。

澎湖航空站表示，澎湖這場濃霧發生在清晨2至7時許，澎湖機場在7時過後開放，各航班並未受影響，都正常飛航起降，在上午8時前己有3航班起落。（編輯：郭諭儒）1130326

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.12