山區暴雨警示5/1正式上線 共11縣市24溪流區

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（中央社記者余曉涵台北30日電）為了提升民眾安全，過去氣象署攜手縣市政府試辦山區暴雨警示，今年5月1日正式上線，共有11縣市24個溪流區為警示範圍，只要上游山區發生暴雨，就會發送災防告警給下游民眾。

台灣地形陡峭，河流湍急，當暴雨發生時，常造成溪水暴漲致民眾走避不及，因而發生受困河床或遭湍急溪流沖走的意外，為了避免意外發生，中央氣象署過去2年攜手縣市政府試辦「山區暴雨之溪水暴漲警示訊息」。

根據氣象署統計，112年試辦期間共發布117次預警，其中有驗證資料的有90場，7成比例伴隨溪水暴漲，超過6成比例具有提前預警的效果，預警時間平均達53分鐘。

中央氣象署氣象預報中心主任陳怡良今天在記者會表示，從今年5月1日起，「山區暴雨之溪水暴漲警示訊息」將正式上線，總共有11縣市24個溪流區納入預警範圍內。

氣象署指出，每天將定時發布溪流區天氣預報，方便民眾上網查詢，若溪流區及其上游山區有可能會有暴雨發生時，將即時發布預警跟發送手機災防告警訊息到該溪流區，提醒民眾要留意周圍溪流水位變化。（編輯：陳政偉）1130430