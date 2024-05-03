慈大、中研院解碼小黑蚊全基因體 朝精準防治邁步

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣3日電）花蓮慈濟大學副教授林明德研究團隊與中研院合作，克服採集小黑蚊DNA困難，歷經3年完成基因體組裝與註解，將公開研究結果，讓更多研究人員投入，研發更有效的防治辦法。

小黑蚊學名為台灣鋏蠓，1913年由日本昆蟲學家素木得一在台灣發現而命名，雌蚊嗜吸人血，容易引發紅、腫、癢、痛等過敏反應，雌蚊吸食人血後，會尋找潮濕土壤產卵，至今仍沒有找到合適的防治方式。

慈濟大學分子生物暨人類遺傳學系副教授林明德指出，雄性小黑蚊不會吸血，產卵前的雌性小黑蚊較會吸血，這次研究透過將小黑蚊進行基因體定序，發現小黑蚊超過8成嗅覺受體基因是獨有的，可以追蹤人類位置，進行叮咬。

小黑蚊僅0.14公分大，只有果蠅的1/3大，林明德說，為組裝最完整的染色體DNA，曾嘗試將幾百隻小黑蚊染色體集合組裝，但基因差異造成組裝困難及完整性不佳。

透過中央研究院生物多樣性研究中心研究技師呂美曄合作，以超微量DNA輸入工作流程進行建庫，採及單隻雌性小黑蚊及產下的20多顆胚胎DNA，遺傳物質差異小，突破困難完成小黑蚊基因體定序。

林明德說，全基因體定序後，未來可進一步研究哪些化學分子或氣味，可設計成吸引小黑蚊的餌劑，若發現抗藥性，也可針對產生抗藥性的基因做分析，及時改變策略，精準防治。

林明德說，現階段研發成果，有賴呂美曄及中研院資訊科學研究所研究員林仲彥協助，除了刊登在國際知名昆蟲分子生物學領域期刊，也做出小黑蚊基因體網站，公開訊息讓所有人都可以投入研究與分析。

林明德說，目前已採集西部跟東部小黑蚊DNA，未來會擴大採集南部跟北部，並針對抗藥性、小黑蚊族群做分析，未來有機會知道小黑蚊的傳播途徑與方式。（編輯：黃世雅）1130503