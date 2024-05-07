解決護理荒 雲林各大醫院祭獎金、改善工作環境

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣7日電）國際護師節將屆，台大醫院雲林分院長馬惠明今天承諾優化護理工作流程，營造友善職場環境，雲林縣其他醫院提出留任獎金等福利，並到學校招募人才，解決護理人力荒。

5月12日是國際護師節，台大醫院雲林分院今天提前慶祝，感謝護理師辛勤付出，並表揚年度優良護理人員、臨床教師；國民黨立委張嘉郡、雲林縣衛生局長曾春美等人出席，感謝護理人員的辛勞。

馬惠明致詞說，近年護理人力短缺，職場面臨很大挑戰，院內已引進衛教機器人，協助護理人員臨床衛教，他承諾會透過運用資訊科技、人工智慧等方式改善工作流程、節省時間與減輕負擔，提高照護品質，為病人帶來更多便利與進步。

根據雲林縣衛生局統計，縣內6家責任醫院若病床數全開，初估護理人力缺口約300人。

曾春美表示，護理師是從出生到死亡的照顧基石，倘若嚴重流失將影響醫療照護品質，現階段醫療環境惡劣，如何為護理師爭取到優質的工作職場，需結合醫院、地方跟中央民意代表共同努力爭取。

張嘉郡指出，國際商業雜誌CEOWORLD公布「2024年擁有最佳醫療保健體系的國家」，台灣再度登上第1名，這是全體醫護團隊努力得來，希望這個第1名不是血汗的第1名，而是能讓醫生和護理人員都得到相對應的照顧跟支持，她會在國會繼續努力為醫護打拚。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

雲林基督教醫院指出，雲林縣交通不便、生活機能不如六都和工作環境等原因，造成人才招募不易，醫院除了提供留任津貼，也走入校園，提供獎助學金徵才，在職場上不定期給予新進人員關懷和職場訓練。

中國醫藥大學北港附設醫院導入智慧照護和裝置，提倡準時下班，大幅提高簽約金、績效獎金和夜班津貼等福利，同時透過遴選教學熱忱的導師，製作臨床學習策略地圖和學習輔具工具，助新進人員適應臨床護理，降低新進人員退場率和資深人員離職率。（編輯：郭諭儒）1130507