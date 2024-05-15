晚期癌惡性膽道阻塞 6月起健保給付金屬支架

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（中央社記者陳婕翎台北15日電）健保署今天公布，今年6月起再擴增給付新醫材「金屬膽道支架」，第3期以上不限癌別晚期患者，出現惡性膽道阻塞可適用，預估每年約4000多名癌友受惠，健保挹注約1.7億點。

衛生福利部中央健康保險署持續擴增癌症治療醫材，近年陸續納入大腸金屬支架及十二指腸支架，健保署醫審及藥材組副組長張惠萍今天告訴中央社記者，膽道支架材質可分為塑膠膽道支架和金屬膽道支架，針對癌症引發惡性膽道阻塞，健保過去已給付塑膠膽道支架。

張惠萍說，這次為癌症引發惡性膽道阻塞使用「金屬膽道支架」進行醫療科技評估，結果顯示，在無法切除或臨界可切除的惡性肝外膽道狹窄病人，「金屬膽道支架」口徑較大，相較健保原給付塑膠膽道支架具較佳的支架暢通率、延長暢通時間，同時可降低再介入次數。

今年3月全民健保藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議討論，參考醫療科技評估結果、國際指引與專家意見，同意6月1日起將金屬膽道支架納入健保給付範圍，張惠萍說，第3期、第4期不限癌別患者，出現惡性膽道阻塞，若想使用金屬支架，未來不再需自費新台幣4到6萬元。

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臨床上治療膽道阻塞，採手術切除腫瘤，也可使用引流管將膽汁導引至體外，或置放支架將膽汁引流至腸道。擴增給付新醫材「金屬膽道支架」後，健保署預估每年約4000多名癌友受惠，張惠萍表示，預計以膽管癌、膽囊癌及胰臟癌等患者較常見。

據健保署說明惡性膽道阻塞，發生原因可能是惡性腫瘤生長導致膽道狹窄，或惡性腫瘤轉移造成膽管壓迫所導致，病人會出現黃疸、皮膚癢、腹痛、發燒、食慾不振等症狀。（編輯：李亨山）1130515