高雄出現首2例本土日本腦炎 1死1住院治療

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（中央社記者林巧璉高雄15日電）高雄出現首2例本土日本腦炎病例，其中1例岡山區60多歲男性，因急性腦膜炎死亡。衛生局今天表示，啟動緊急防治，死亡個案住家周邊有7處豬舍及大量水稻田。

高雄衛生局表示，死亡個案是居住於岡山區60多歲男性，有酒精性胰臟炎病史，4日因嘔吐、腹瀉、咳嗽、畏冷至醫院急診，收治住院後開始發燒，住院期間反覆發燒，6日意識開始不清、9日出現聽覺障礙、說話不清、嚥下困難、臉部神經麻痺、頸部僵硬等症狀，12日因急性腦膜炎死亡。

另1例為左營區70多歲女性，經疫調6日出現發燒、嘔吐、食慾不振等症狀，7日至診所看診，同日下午因意識不清、全身發抖無力，至醫院就醫並住院。

衛生局表示，目前個案仍住院治療中，個案發病前15日曾到旗山、美濃、橋頭等處旅遊，不排除於住家或其他活動場域感染。

衛生局表示，接獲通報立即啟動緊急防治，經查岡山確診個案主要活動地點以住家周邊為主，居住地周圍2公里範圍共有7處豬舍（中間暨增幅宿主）及大量水稻田，防疫人員於個案居住地周邊進行水稻田病媒調查並於豬舍懸掛捕蚊燈防治及社區環境大掃蕩。

同時加強附近民眾教育宣導及適齡兒童疫苗催種，衛生局提醒家長，幼兒日本腦炎疫苗接種時程為出生滿15個月接種第1劑，間隔12個月接種第2劑，呼籲尚未完成疫苗接種的幼兒家長，儘速安排家中幼兒接種。

衛生局表示，每年5至10月為日本腦炎流行季節，日本腦炎病媒蚊主要孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，叮咬人的吸血高峰為黃昏與黎明時段，豬為病毒的主要增幅宿主。

衛生局說明，感染日本腦炎病毒大部分無明顯症狀，約有小於1％的感染者會出現臨床症狀，最常見的臨床表現是頭痛、發燒、無菌性腦膜炎或腦炎等症狀，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。

根據統計，日本腦炎致死率約20％至30％，近10年國內平均致死率4.8％，存活病例有約30％至50％有神經性或精神性後遺症。

衛生局提醒，民眾儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段，在易孳生病媒蚊高風險環境附近活動；如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並噴防蚊液。（編輯：郭諭儒）1130515