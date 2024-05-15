日本腦炎增2例 高雄6旬翁發病死亡今年首例

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（中央社記者陳婕翎台北15日電）疾管署今天公布，國內出現2例日本腦炎確定病例，個案皆來自高雄市，分別為70多歲女性及60多歲男性，其中男性病例搶救仍不治，距離發病僅9天，是今年首例死亡日本腦炎病例。

衛生福利部疾病管制署今天透過新聞稿說明新增 日本腦炎 日本腦炎小百科 傳播方式：日本腦炎是由病媒蚊傳播的疾病，人不會直接傳染給人。台灣以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要的傳播媒介。

潛伏期：通常為5至15天

發病症狀：感染日本腦炎病毒大部分無明顯症狀，約有小於1%的感染者會出現臨床症狀，最常見的臨床表現是急性腦炎 預防方法： 依時程接種疫苗

預防病媒蚊叮咬

（一）於流行期作好自我保護措施，可穿著淺色長袖衣褲，身體裸露處使用衛生福利部核可之防蚊藥劑，以避免蚊蟲叮咬，降低感染風險

（二）建議安裝紗門及紗窗，及使用蚊帳

（三）避免於黎明和黃昏等病媒蚊活動的高峰期，於豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點附近活動。 資料來源：疾管署 看更多 關閉 病例，個案1為高雄市左營區70多歲女性，5月6日發燒、喉嚨痛、嘔吐及暈眩等症狀至診所，5月7日再次就醫，於急診時因震顫、語速變慢、意識改變收治住院治療，後經醫院通報及採檢確診日本腦炎，持續住院治療中。

個案2為高雄市岡山區60多歲男性，5月4日因上腹痛住院治療，5月6日出現發燒症狀，5月9日出現頸僵硬、臉神經麻痺、吞嚥困難、聽覺障礙等症狀且意識轉變，後經醫院通報及採檢確診日本腦炎，5月12日因病況惡化於院內死亡。

據疫調顯示，這2個案皆查無日本腦炎疫苗接種紀錄，平日活動地點皆以住家周圍為主，住家附近有鴿舍、豬舍及水田等高風險場所，研判於居住地附近感染可能性較高。衛生單位已針對個案活動地周邊豬舍懸掛誘蚊燈，同時加強對當地民眾衛教宣導，醫療院所應加強通報。

疾管署監測資料顯示，國內今年截至5月14日，累計2例確定病例，台灣每年5至10月為日本腦炎流行季，其中6至7月為流行高峰，2020至2023年全國同期確定病例數分別為0、2、0及2例，以40歲以上成人較多，各年齡層都有感染風險，提醒民眾應提高警覺，不可掉以輕心。

疾管署指出，台灣傳播日本腦炎的病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主，孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段。大部分感染日本腦炎無明顯症狀，有症狀者會有頭痛、發燒等症狀，嚴重可能意識改變、全身無力等，甚至昏迷或死亡。

疾管署提醒，民眾儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段，在高風險環境附近活動；如無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，身體裸露處使用防蚊藥劑。預防日本腦炎最有效的方法為接種日本腦炎疫苗，應按時帶家中適齡幼兒施打，有感染風險成人可前往旅遊醫學門診評估自費接種。（編輯：李亨山）1130515