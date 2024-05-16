本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
斯洛伐克總理遭槍擊凶嫌為71歲作家 當局初步定調政治動機暗殺
首頁 / 生活

嚴重違規擬強制換短期駕照、觀察期6年 最快9月上路

2024/5/16 09:50（5/16 10:10 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北16日電）交通部規劃對嚴重交通違規者實施強制換發短期駕照措施，原定今年3月上路，不過交通部考量應該要更嚴格讓高風險駕駛人受到應有管制，因此再度研議加入6年觀察期，預計最快今年9月上路。

交通部多面向提升道路安全，在遏止交通亂象部分，去年研議對嚴重交通違規者實施強制換發短期駕照措施。

根據交通部原本規劃，違規紀錄嚴重者應換發短期駕駛執照，按駕駛人違規程度分級，核發或換發2年、3年或6年有效期間駕駛執照，且須接受道路交通安全講習及繳清尚未結案罰鍰，原本預計最快今年3月上路。

為了讓嚴重違規者受到更嚴格管制，交通部再度預告修正相關條文，加入持短期駕照者，還必須有6年觀察期，觀察期內如果有不良違規紀錄，就必須重新起算6年，才能恢復拿效期到75歲的駕照。

也就是說，若駕駛人嚴重違規，將分別核發或換發1年、2年、3年或6年駕駛執照，且應接受道路交通安全講習及結清罰鍰，並統一律定須有6年觀察期，駕駛人於期間內無再受吊扣駕駛執照處分，方得依規定換發駕駛執照有效期間至75歲，以確實達到矯正駕駛人違規目的。

交通部公共運輸及監理司司長林福山向媒體表示，預計條文預告3個月，最快9月可以上路。（編輯：陳仁華）1130516

#林福山
#交通違規
#交通部公共運輸及監理司
延伸閱讀
立院三讀限縮交通違規檢舉 未戴安全帽、汽車人行道違停等除外機車駕照筆試 考題6/5起增危險感知影片題數位專題／禮讓行人下一步？台灣的車道還可以怎麼進化道安標線革新／匝道兩邊畫虛線防超速肇事 新式標線營造變窄錯覺讓你車速放慢
林福山
交通微罪不開放檢舉最快6月上路 未戴安全帽、人行道違停等除外民間首度自費新車測試 NISSAN、HONDA各1款申請
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.15
更多編輯台推薦新聞：