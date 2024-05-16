嚴重違規擬強制換短期駕照、觀察期6年 最快9月上路

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（中央社記者余曉涵台北16日電）交通部規劃對嚴重交通違規者實施強制換發短期駕照措施，原定今年3月上路，不過交通部考量應該要更嚴格讓高風險駕駛人受到應有管制，因此再度研議加入6年觀察期，預計最快今年9月上路。

交通部多面向提升道路安全，在遏止交通亂象部分，去年研議對嚴重交通違規者實施強制換發短期駕照措施。

根據交通部原本規劃，違規紀錄嚴重者應換發短期駕駛執照，按駕駛人違規程度分級，核發或換發2年、3年或6年有效期間駕駛執照，且須接受道路交通安全講習及繳清尚未結案罰鍰，原本預計最快今年3月上路。

為了讓嚴重違規者受到更嚴格管制，交通部再度預告修正相關條文，加入持短期駕照者，還必須有6年觀察期，觀察期內如果有不良違規紀錄，就必須重新起算6年，才能恢復拿效期到75歲的駕照。

也就是說，若駕駛人嚴重違規，將分別核發或換發1年、2年、3年或6年駕駛執照，且應接受道路交通安全講習及結清罰鍰，並統一律定須有6年觀察期，駕駛人於期間內無再受吊扣駕駛執照處分，方得依規定換發駕駛執照有效期間至75歲，以確實達到矯正駕駛人違規目的。

交通部公共運輸及監理司司長林福山向媒體表示，預計條文預告3個月，最快9月可以上路。（編輯：陳仁華）1130516