機車駕照筆試 考題6/5起增危險感知影片題

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（中央社記者余曉涵台北17日電）公路局今天宣布，機車駕照筆試從6月5日起，增加5題的危險感知影片考題，將從題庫中隨機抽選，每題2分，筆試題目總數仍維持50題。

交通部公路局今天發布新聞稿表示，為提升騎乘機車的危險感知能力，降低交通事故發生，6月5日起，機車筆試將新增危險感知影片考題，讓機車受測者了解道路上可能遇到的風險及因應方式。

機車筆試原10題情境圖片題，將調整為5題情境圖片題及5題危險感知影片題，公路局指出，危險感知影片筆試題庫共有109題，6月5日起將從中抽選5題納入筆試題目當中，將以選擇題型式出題，每題2分。

公路局表示，筆試數題則仍維持為50題，及格分數85分，考生可以在公路局網站下載危險感知影片試題練習，試題也提供8國語言文字。

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公路局表示，5月下旬筆試線上模擬考系統亦將配合改版，提供機車危險感知影片試題，該模擬考系統提供有8國語言筆試及10種語音口試（外加台語、客語），屆時考生可多加利用該系統（https://reurl.cc/YVx74n），熟悉筆試作答操作。

公路局提醒，機車筆試新增危險感知影片試題後，民眾預約考照前仍須完成「機車危險感知教育平台」體驗，透過筆試及教育平台體驗相結合的政策，強化機車受測者危險感知應變能力，且更能瞭解用路環境的危險因子。（編輯：陳政偉）1130417