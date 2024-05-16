台灣第一面金牌 中一中陳羿安歐洲女子數奧奪金

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（中央社記者趙麗妍台中16日電）台中一中學生陳羿安參加2024年第13屆歐洲女子數學奧林匹亞競賽榮獲金牌，台灣第1次參加此項競賽就一舉奪金，也是台中一中科學班成立至今15年，首名獲得此競賽金牌女同學。

台中一中高一生陳羿安參加2024年第13屆歐洲女子數學奧林匹亞競賽（European Girls' Mathematical Olympiad，簡稱EGMO），獲得金牌。台中一中今天召開記者會表揚她的優異表現，這也是台中一中成立科學班15年來，首名獲得此競賽金牌的女學生。

台中一中校長林隆諺指出，歐洲女子數學奧林匹亞競賽是一個專屬女學生的數學競賽，目的在鼓勵女同學多參與科學研究，競賽過程著重於瞭解學生問題解決歷程之能力與促進學生高層次思考能力的發展。

陳羿安表示，她從小就喜歡數學，解題需要很多時間，但當成功解答時，霎那間讓她充滿成就感；起先不了解數學奧林匹亞，不知道競賽在考什麼內容，但參加培訓、讀書會過程中，學習到許多東西，順利入選國手。

陳羿安指出，一開始因為興趣報名，入選國手後，想到「我也可抱持這個夢想」，覺得自己有責任要做好國手職責，能拿到金牌為國爭光，真的很開心。

陳羿安未來將繼續參加數學奧林匹亞競賽，若有機會，她也想參加資訊奧林匹亞競賽。（編輯：陳仁華）1130516