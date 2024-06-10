亞洲物理奧林匹亞競賽 台生3金5銀國際排名第5

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（中央社記者許秩維台北10日電）亞洲物理奧林匹亞競賽今年在馬來西亞舉辦，競賽成績昨天揭曉，台灣8名學生共獲得3金5銀，國際排名第5。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，2024年第24屆亞洲物理奧林匹亞競賽由馬來西亞主辦，台灣代表隊由國內大學10多名教授組成團隊培訓，從全國157校、2137名學生中選出8名學生代表參賽，由台灣師範大學教授陳傳仁及台灣大學退休教授蔡尚芳擔任領隊及副領隊。

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國教署提到，2024年亞洲物理奧林匹亞競賽共有27個國家（地區）、208名學生參賽，台灣8名學生共獲得3金5銀，國際排名為第5名（以學生競賽總成績計算），整體表現亮眼。

為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系；另於競賽獲金牌及銀牌獎者，分別可獲教育部頒發新台幣10萬元及5萬元獎學金。（編輯：張雅淨）1130610