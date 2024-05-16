花蓮卓溪鄉長老宅 「貓頭鷹學堂」供課輔還有晚餐

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（中央社記者李先鳳花蓮縣16日電）照顧偏鄉學童，為部落孩子打造放學後另一個家，花蓮卓溪鄉長田桂花提供自家老宅，在白端部落成立「貓頭鷹學堂」今天傍晚開課，除了課輔之外，還提供晚餐。

卓溪鄉公所與「抱抱熊學堂」合作，在白端部落成立「貓頭鷹學堂」，讓部落孩子晚間有人陪伴，享受溫暖晚餐，好好完成功課。為了解決場地問題，田桂花特別無償出借老家，讓孩子晚上用餐、上課也會充滿家的味道。

漢語稱做「白端」的Silupatun部落，位在花蓮縣卓溪鄉古風村，部落居民以布農族居多；當地生態環境適合貓頭鷹棲息，夜裡在部落中常能聽到「霧~霧~」的叫聲，而貓頭鷹在布農族文化中是報佳音的使者，因此在白端部落中有許多與貓頭鷹有關的故事。

秀姑巒溪蜿蜒流經古風村旁，背山面水景色秀麗，大人小孩都喜歡歌唱，傳承布農族技藝。田桂花表示，由於部落裡隔代教養家庭和單親家庭普遍，加上謀生不易，有些家庭功能不彰，因此有成立「小學堂」的想法，希望幫助部落孩子晚間有穩定的課後環境。

透過與卓楓國小以及抱抱熊學堂（中華民國村聲教育協會）的合作，田桂花老家作為場地的「貓頭鷹學堂」今天開張。田桂花說：「照顧孩子、老人，讓他們都開心是我最想做的事，學堂就是讓這件事成真、落實。」

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中華民國村聲教育協會自2016年於花蓮富里成立羅山學堂之後，7年來陸續在花蓮羅山、東里、富里、崇德及台東池上等地成立小學堂。從最初的16個孩子，到現在共約百名、大部分來自單親、隔代教養、經濟弱勢、家庭功能失能的學童，能有免費的課後輔導及晚餐，並安排自我探索、正向學習引導活動，提供家庭功能輔助等，希望扭轉孩子的未來。

抱抱熊學堂暨中華民國村聲教育協會理事長李國盛說，未來「貓頭鷹學堂」在餐食、人員和課程上將與在地其他小學堂互相支援，讓老師、學生彼此都有互動，除了課輔之外，彼此的課程和營隊，從數學、音樂、影像課、心靈成長課再到各類線上課程，豐富偏鄉孩子的課後生活。（編輯：黃世雅）1130516