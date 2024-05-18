嘉市2學生克服逆境微笑面對挑戰 獲總統教育獎

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（中央社記者黃國芳嘉義市18日電）嘉義市南興國中張羿珣及育人國小陳采稼在學習過程面對身體病痛及限制，仍以微笑面對所有的挑戰，充滿正能量人生態度，為生命教育典範，獲得今年總統教育獎。

嘉義市政府今天發布新聞稿指出，教育部昨天公布2024年總統教育獎得主名單，嘉義市張羿珣、陳采稼獲獎，2人即使面對身體的病痛或限制，仍秉持永不放棄精神，展現出驚人的毅力與決心，以微笑面對所有挑戰，深受同學與師長敬佩。

嘉義市教育處表示，張羿珣小時候因意外造成頸部以下癱瘓，但她樂觀堅強心態，讓不少人深受感動。張羿珣平時須仰賴呼吸器維生，仍天天到校上課學習，成績表現優異；她以嘴叼「嘴控筆」寫字，一筆一劃慢慢寫，與同學親切互動，學業上也會自我要求，認真學習。

張羿珣說，開心獲得今年的總統教育獎，感謝嘉義市長黃敏惠的鼓勵、支持，以及師長、同學的照顧與包容。未來要將把部分獎金捐給特教或清寒學生，盼透過小小的力量，可以幫助到需要的人。

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教育處指出，陳采稼從小因眼睛視網膜病變，造成右眼全盲、左眼僅剩破碎型視力。雖然面臨視覺障礙的挑戰，卻從未放棄追求夢想及對生活的熱愛，努力嘗試各項學習活動，不僅參與閩南語朗讀競賽，並接觸競技疊杯運動成為國手，多次參加競技疊杯國際賽，榮獲多項獎牌。

育人國小校長楊家豪表示，陳采稼的堅持及勇氣是一面鏡子，讓更多人看到希望及可能性。陳采稼身為視障者參加國際競賽，不僅是對個人的肯定，也鼓舞了所有的人。（編輯：戴光育）1130518