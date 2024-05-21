台馬交流傳捷報簽合作備忘錄 拚赴台旅客60萬目標

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（中央社記者黃自強吉隆坡21日專電）台灣新政府昨天宣誓就職，在馬來西亞拼觀光的台灣觀光協會也傳捷報，與「馬來西亞旅遊同業協會」及「馬來西亞華人旅遊業公會」簽署觀光合作備忘錄，力拚大馬每年赴台旅客60萬人次目標。

中華民國第16任總統賴清德與副總統蕭美琴昨天宣誓就職。賴總統於去年12月下旬擔任副總統期間曾說明未來將推動「觀光立國 世界台灣」，透過6大願景，壯大台灣觀光產業。

觀光署吉隆坡辦事處主任周士弼指出，台灣與馬來西亞交流密切，2019年雙邊互訪人次達83萬，其中馬來西亞赴台旅客有53萬7692人次，為東南亞來台的第一大入境市場，2023年赴台人次已恢復近2019年的9成，為疫後東南亞地區最重要客源市場。

台灣觀光協會副祕書長陳家祥表示，為促進台馬雙邊觀光交流，在駐馬來西亞台北經濟文化辦事處見證下，由台灣觀光協會與「馬來西亞旅遊同業協會(MATTA)」以及「馬來西亞華人旅遊業公會(MCTA)」簽訂觀光合作了解備忘錄，強化台馬業者形成更緊密的合作關係。

根據觀光署與台灣觀光協會新聞稿，為強力行銷台灣觀光品牌3.0 「TAIWAN - Waves of Wonder」（台灣魅力‧驚喜無限），不僅在吉隆坡以「美食」及「鐵道旅遊」為主題辦理台灣旅展（Taiwan Travel Fair），也與在地旅遊業者進行近2500場洽談會。

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新聞稿指出，為讓馬來西亞業者更加了解台灣觀光資源，包括台灣文化創新舞團「禾一文化傳承舞團」和世界冠軍「台灣競技啦啦隊」也展示了台灣豐富的文化活力與旅遊環境。

現場參與行銷台灣的穆斯林業者指出，台灣有獨特的山景、人文特色與美食，台灣近年來大力推廣穆斯林旅遊，許多餐廳已取得清真認證，也有飯店設有祈禱室，對吸引大馬穆斯林來說是一個很大商機。（編輯：韋樞）1130521