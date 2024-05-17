駐馬處與馬大合辦研討會 促進交流深化雙邊關係

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（中央社記者黃自強吉隆坡17日專電）駐馬代表處與馬來亞大學合辦台灣與南韓區域政策比較研討會，馬大亞歐學院院長拉賈表示，台灣及韓國都是大馬重要夥伴，透過討論及對話能促進台馬互動、交流，為深化雙邊關係帶來啟發作用。

駐馬來西亞代表處與馬來亞大學亞歐學院昨天合作舉辦「南向：台灣與南韓區域政策比較」（Looking South: Comparing the Regional Policies of Taiwan and South Korea）論壇，共有70人現場與會及50人線上參與。

根據駐馬來西亞代表處發布新聞稿，這場研討會由亞歐學院院長拉賈（Rajah Rasiah）及駐馬來西亞代表處代表葉非比開幕致詞，並邀請財團法人臺灣亞洲交流基金會（台亞基金會）董事長蕭新煌及執行長楊昊擔任專題演講者及與談人。

對於這次與駐馬代表處合作舉辦研討會，拉賈致詞認為深具意義，相信能促進台馬交流，為深化雙邊關係帶來啟發作用。

葉非比致詞表示，從2016年總統蔡英文宣布推動新南向政策以來已邁入第8年，台灣與新南向目標國家在經貿、教育、文化、醫療、農業及永續發展等面向的交流逐年提升，不論是質或量均有顯著進展。

她以2023年為例，東協國家中，馬來西亞是台灣第2大經貿夥伴，總金額達美金270億元，同時台灣是馬來西亞第8大投資夥伴，累計投資額為美金147億元，多年來為大馬創造40萬個就業機會。

葉非比指出，台馬雙邊貿易項目主要為電機電子產業，在全球供應鏈重組之際，馬來西亞將持續是台灣投資者眼中的重要選項，未來台馬在相關產業發展尤其是半導體上游至下游均將有更多合作空間。

她並說，去年大馬赴台旅客高達46萬3千人次，高居東協國家之首，台灣到大馬旅客數也有21萬3千人次。

新聞稿指出，蕭新煌及楊昊在會中也分享台灣新南向工作的成就與挑戰，比較台灣新南向政策與韓國南方政策差異重點，為台灣及韓國未來區域政策提供戰略前瞻性建議。（編輯：陳承功）1130517