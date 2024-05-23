台南扇形鹽田地景生命之樹 再獲紐約建築設計獎肯定

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（中央社記者楊思瑞台南23日電）台南觀旅局與藝術家楊士毅合作，在將軍區青鯤鯓扇形鹽田設置地景藝術裝置「生命之樹」，繼3月獲美國繆思設計大獎後，又獲美國紐約建築設計獎肯定，再登國際舞台。

台南市長黃偉哲今天透過新聞稿表示，青鯤鯓扇形鹽田是交通部觀光署公布台灣觀光100亮點之一，「生命之樹」在今年連續獲美國繆思設計大獎（Muse Design Awards）、美國紐約建築設計獎（NY Architectural Design Awards），是對市府團隊努力的肯定，也讓台南絕美自然地景躍上國際舞台。

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楊士毅表示，「生命之樹」設計之初是想引導人們走進鹽田，感受身邊陽光，回想以前鹽工辛勞，繼而在廣闊鹽田中沉澱心靈，展現鹽業及海洋文化特色，吸引遊客親近大海、尊重大海，回顧過去並展望鹽業未來。

台南市政府觀光旅遊局長林國華說，「生命之樹」是以鹽田扇形輪廓為基礎，創作出呈現扇鹽之美及鹽地精神結合而成的生態教育親水藝術作品，感謝設計團隊努力付出，連獲國際獎項肯定，市府也將繼續致力讓台南更美好。（編輯：陳仁華）1130523