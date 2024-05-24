花蓮震後重建 旅宿業融資信用保證提高至9.5成

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（中央社記者汪淑芬台北24日電）政府提供新台幣220億元融資額度，加速0403花蓮地震受災企業及觀光產業災後重建。交通部觀光署今天說，受災旅宿業資本性融資及週轉金信用保證成數，提高為9.5成。

觀光署發布新聞稿，與經濟部中小及新創企業署、國發會及中小企業信用保證基金共計提供220億元融資額度，協助0403花蓮地震受災旅宿業融資信用保證，使業者順利取得資本性融資或週轉金的貸款。

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觀光署說，昨天已修正並發布「交通部觀光署提供受災旅宿業融資相對信用保證要點」，將受災旅宿業資本性融資及週轉金信用保證成數由最高9成提高為9.5成，積極協助受災旅宿業融資紓困。

觀光署說，將持續掌握花蓮地區觀光產業災後復原情形，跨部會合作推動各項觀光產業振興及紓困方案，如受災觀光產業融資與利息補貼、補助旅宿業者協助受災民眾短期安置，及推出自由行住宿優惠、團體旅遊補助、Taiwan PASS-台鐵通用版、境外包機獎勵等，並與花蓮縣政府及觀光產業公協會保持密切聯繫，全力協助花蓮地區災後重建工作。（編輯：方沛清）1130524