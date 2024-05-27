全盲跑者溫佑靖領跑手沖咖啡 飛沙國中分享生命熱忱

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（中央社記者姜宜菁雲林縣27日電）全盲跑者溫佑靖克服障礙，參加大大小小馬拉松賽，還通過咖啡品評師及咖啡師證照，她今天受邀到雲林飛沙國中，與學生們分享奮鬥歷程，強調永不退縮生命熱忱，並親自領跑、示範手沖咖啡。

飛沙國中校長陳昭龍因馬拉松比賽，與溫佑靖相識，被她的人生故事所感動，因此邀約溫佑靖今天到校，給予學生另類生命教育；飛沙國小校長朱俊達也響應此活動，帶領全校師生參與。

哨聲一響，飛沙國中、國小師生在溫佑靖領跑下，冒著小雨跑操場，感受到她永不退縮的生命熱忱；隨後轉移到室內，溫佑靖示範手沖咖啡，並分享她從讀書到工作、考照、路跑的奮鬥歷程。

溫佑靖表示，自己年幼時弱視，直到國中因視網膜病變雙眼逐漸失明，瞬間陷入人生轉折，靠著不氣餒的堅強毅力，克服身體障礙，一路完成學業、就業到參加路跑。

她說，運動超越國界、種族、語言，將人們團結在一起，也讓大家關注視障跑者，而學習手沖咖啡，則讓自己與社會有更多互動，與身邊的人分享愉悅的心情。

溫佑靖最大願望要跑完全國各縣市的馬拉松賽，為自己寫下人生里程碑。

陳昭龍認為，溫佑靖的人生故事可以激勵學生，期盼透過她的故事分享、帶領跑步，親身告訴孩子們「只要努力，一定會有辦法」，學生也可以從她身上看到永不退縮的毅力。（編輯：陳仁華）1130527