海外網購詐騙包裹 民眾備妥4文件1個月內可收到退稅

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（中央社記者張璦台北28日電）財政部今天表示，民眾海外網購若遭詐騙，可在進口貨物放行的隔天起6個月內向海關申請退稅費，填具申請切結書，並檢附跨境網購交易文件、進口課稅證明、開箱照片等原貨證明、警方開具的受理證明，資料齊全的情況下，最慢1個月內可收到退稅款。

財政部關務署副署長蘇淑貞今天在例行記者會指出，近來網購已成不肖人士詐騙管道之一，但民眾跨境網購若遭遇詐騙，通常須待貨物提領出倉，遞送至境內開拆確認後，才會知道被騙，因此無法依關稅法規定，在貨物提領前申請退運出口退稅，為保障民眾退稅權益，財政部發布解釋令，優化相關機制。

蘇淑貞表示，當民眾不幸遭詐騙，導致進口報單的原申報貨物，與實到貨物不符，可在進口貨物放行的隔天起6個月內，填具「個人跨境網購詐騙更正進口報單退稅申請書暨切結書」，郵寄或臨櫃向海關申請更正進口報單，以及進口關稅、貨物稅、營業稅或推廣貿易服務費的退還。

申請上，民眾須檢附4種文件，包含跨境網購交易文件、進口課稅證明文件、原貨證明（開箱影片或照片等），及警方開具的受（處）理案件證明單；蘇淑貞指出，若申請文件齊全，民眾最慢1個月內就可收到退稅款，案件單純者甚至會更快收到。

蘇淑貞進一步指出，現行進口貨物完稅價格在新台幣2000元以下，民眾每半年度可享6次進口免稅優惠；若民眾海外網購遭詐，關務署同步放寬該次進口免計入半年內6次的免稅放行次數。同時，遭詐民眾申請更正進口報單原需要的100元規費，也無需繳納。

此外，針對非詐騙事件，但收到瑕疵品或規格不符者，若國外廠商願意賠償或調換貨，民眾可在原收到貨物進口放行的隔天起1個月內，填具「個人跨境網購進口貨物賠償或調換免稅申請書」，並檢附文件，向海關申請調換進口貨物免稅，無須提供公證報告。

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蘇淑貞表示，「個人跨境網購詐騙更正進口報單退稅申請書暨切結書」、「個人跨境網購進口貨物賠償或調換免稅申請書」，均可在關務署官網的書表下載專區下載。

蘇淑貞強調，政府近年已將打詐列為治安重點，海關協助民眾辦理跨境網購詐騙退稅及換貨免稅事宜，盼有效降低民眾損害，後續也規劃在關務署官網設置防、阻詐專區，落實人民權益保障。（編輯：翟思嘉）1130528