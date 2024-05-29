降雨趨緩 北舒適南悶熱高溫上看32度

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（中央社台北29日電）中央氣象署指出，今天鋒面位於巴士海峽，雨勢較為趨緩，午後中南部山區仍有局部大雨。北部及東半部高溫約攝氏27至29度，較為舒適；中南部約30至32度，感受上較為悶熱。

氣象署表示，今天鋒面位於巴士海峽，雨勢較為趨緩，但中南部、東部及東南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午北部地區有零星短暫陣雨，午後中南部山區並有局部大雨發生的機率，其他地區留意午後有零星降雨的機會。

氣溫方面，今天環境風場以東北風為主，預測在北部及東半部高溫約27至29度，較為舒適，中南部約30至32度，感受上較為悶熱；夜晚低溫各地普遍約23至26度。

此外，白天桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、金門、澎湖、蘭嶼、綠島易有8至9級陣風。

氣象署指出，今年第1號中度颱風「艾維尼」今天清晨2時位於距離台北東南東方840公里的海面上，預測向東北經琉球群島東方海面，往日本東南方海面前進，對台灣天氣沒有直接影響。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天鋒面南移至巴士海峽，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物影響台灣，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。

其中，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（編輯：戴光育）1130529