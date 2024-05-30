台中清水區驚豔紫斑蝶遷徙 居民驚呼30年來首見

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（中央社記者趙麗妍台中30日電）台中大肚山區每年4、5月時有紫斑蝶遷徙，今天在清水地區有民眾也發現紫斑蝶遷移景象，驚呼30年來首次看到；中市府農業局勘查未發現異狀，呼籲民眾遇紫斑蝶遷徙減緩車速，也維護行車安全。

每年春季回暖時，南部紫斑蝶沿「西部蝶道」北返飛行並經過台中市大肚山區域，4、5月份紫斑蝶遷徒經過台中都會公園，形成空中蝶河繼續往北景象。

台中清水地區今天上午也出現紫斑蝶遷移現象，居民驚呼，30年來首次在清水區看見紫斑蝶遷移。民進黨台中市議員王立任接獲民眾提供影片，分享在個人臉書（Facebook）上；有不少民眾分享，台中港北堤、向上路段也發現紫斑蝶蹤影。

王立任指出，清水區吳厝里和睦路段上午出現紫斑蝶遷移，有居住30年民眾表示，第1次在此處看見，質疑是否因環境、氣候變遷，導致紫斑蝶遷移路徑改變；他要求市府調查釐清，若有可能演變為常態性，要求市府公告並宣導民眾注意行車保護紫斑蝶遷移。

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農業局透過文字稿回覆，有關大肚山區域及清水區吳厝里和睦路段，今天上午出現紫斑蝶遷移景象，經勘查未發現異常現象，呼籲民眾遇春季紫斑蝶遷徙時，減緩車速通過，維護行車安全。

農業局說明，台灣的紫斑蝶屬於特有亞種，與墨西哥帝王斑蝶並列世界兩大越冬型蝶種。紫斑蝶每年至少會出現3次大規模遷移蝶道，初春北移約在3、4月清明節前後；二次遷移從南部飛往北部約在5、6月端午節前後，從低海拔地區飛往高山地區；南遷度冬約9、10月國慶日前後，準備群聚南台灣山谷越冬。（編輯：陳仁華）1130530