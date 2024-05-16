掌葉蘋婆開花飄豬屎味 台中人列3大嫌惡樹種

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（中央社記者趙麗妍台中16日電）掌葉蘋婆為台中人3大嫌惡樹種之一，現在正是開花季節，有它的地方就飄散豬屎味，市議員楊大鋐表示，他16歲時市府說要移樹，今年38歲仍年年聞臭味。中市府將分2階段移除。

台中市議會一連3天的都發建設水利業務質詢，天天都有人質詢飄豬屎味的掌葉蘋婆，市府何時可移植。國民黨籍台中市議員楊大鋐今天質詢指出，他16歲時，前台中市長胡志強要求，靠近住宅區的掌葉蘋婆，因飄散臭味，將列為優先移植。

楊大鋐表示，他今年38歲，等待22年時間，至今西屯區的大福公園仍有35棵的掌葉蘋婆，每到開花期居民就得聞著豬屎味，要求市府儘早移植。

建設局長陳大田表示，掌葉蘋婆在開花期會飄散臭味，但因現在都已經成林成蔭，有遮蔭效果，社區不適合種植掌葉蘋婆，但遠處公園及河川地卻是很好的棲地，將分2階段移植，不讓公園一夕間光禿禿。為解決掌葉蘋婆在開花期飄散的臭味，會先將花苞打落。

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台中市建設局也針對市民喜愛以及嫌惡的路樹進行調查，用作樹木移植後，新植栽樹種的選擇。經統計民眾喜愛的樹種包含櫸木、光蠟樹、大花紫薇，風鈴木也是大家喜好的樹木。陳大田表示，市民普遍喜歡會開花、樹形漂亮的樹木。

統計市內問題樹種數量，以小葉欖仁為最，共計1萬4593株；黑板樹次之，有1萬0901株；掌葉蘋婆再次之，有1534株。陳大田說，小葉欖仁因樹根淺、容易倒伏，黑板樹則有浮根問題，常破壞人行道以及竄入民宅，掌葉蘋婆則因開花時飄臭味，令人嫌惡。（編輯：黃世雅）1130516