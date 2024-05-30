邊境違規豬肉檢出非洲豬瘟近1成 端午節加強執法

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（中央社記者楊淑閔台北30日電）非洲豬瘟中央災害應變中心今天表示，迄今在邊境查獲違規豬肉產品檢出病毒陽性率9.8%，顯示境外傳入疫情風險仍高；端午節近，切莫違規攜入或郵遞豬肉產品入境，以免受重罰。

應變中心今天召開第30次會議，由指揮官暨農業部部長陳駿季主持，會中評估國際非洲豬瘟疫情仍然嚴峻，因為今年迄今，疫區新增蒙特內哥羅、科索沃及阿爾巴尼亞等歐洲國家，非洲國家安哥拉也通報再次發生非洲豬瘟疫情，亞洲地區則計有18個國家淪為疫區。

為守住非洲豬瘟非疫區現況，應變中心指出，持續對邊境查獲違規輸入的豬肉產品進行病毒核酸檢驗，從民國107年8月27日至113年5月19日止，共自7232件檢體中驗出非洲豬瘟病毒核酸呈現陽性707件，平均陽性率9.8%，其中來自中國大陸檢體陽性率10.47%最高。

應變中心並說，以上檢驗結果顯示，來自中國、越南、泰國、馬來西亞等鄰近國家的豬肉產品，就傳遞非洲豬瘟疫情來說，仍具高風險性；端午節接近，內餡多含有豬肉，再次提醒旅客，千萬不要從近3年發生非洲豬瘟國家或地區違規攜帶豬肉產品入境，或以郵遞寄送方式輸入豬肉產品，第1次就會裁罰新台幣20萬元。

應變中心補充，自112年4月起實施入境旅客綠線通關措施，藉此加強執法，截至113年4月，每萬名旅客平均2.09件遭裁罰，比實施前平均3.77件降低，已見成效。

另外，針對產業界，應變中心說，禁止飼養199頭以下的養豬場飼餵廚餘之規定，仍持續查核取締；飼養200頭以上的養豬場，使用廚餘、動物性廢渣或畜禽屠宰下腳料等餵飼，須取得檢核再利用資格，也持續查核把關中，藉此防堵非洲豬瘟透過廚餘傳播。（編輯：陳政偉）1130530