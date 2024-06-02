高捷異業聯手江之電、優雅食 打造台日觀光新亮點

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（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）高雄捷運公司今天與江之島電鐵株式會社、株式會社OYATSU COMPANY（日本優雅食）簽訂「推動觀光電車計畫協議書」，盼藉此次合作再推台日觀光新亮點，吸引雙邊旅客互訪。

高雄捷運公司表示，2016年起，江之島電鐵株式會社（日本江之電）已連年與高雄捷運共創互惠觀光交流活動，此次合作更首度跨域異業聯手日本食品知名大廠株式會社OYATSU COMPANY，共同展開3方聯名品牌推廣。

日本江之電沿線車站因串聯起各種人文、自然景觀及受到知名動漫、電影加持，深獲國內外旅客喜愛，成為各地遊客爭相前往的觀光知名景點之一；台灣民眾不陌生的美味零食「星太郎點心麵」，則由日本知名食品大廠優雅食生產製作。

高捷公司表示，此次合作企畫將以高捷人氣角色蜜柑站長及江之電的江之君，還有優雅食的星太郎為共同主角，不僅台日兩地會有互換經典列車外觀造型的電車行駛，還有特殊包裝的限定版點心麵會上市，預計將掀起熱潮話題。

高捷公司董事長楊岳崑致詞表示，此次3方異業合作為高捷多角度創新經營的一種展現，同時讓台日雙方旅客有趣味體驗，期待藉此深化台日鐵道業者間交流，並開創異業合作新起點。

日本江之電常務取締役露木健勝表示，透過此次3方交流，將更進一步深化台日間旅遊連結，期待江之電與高雄捷運陸續推出的彩繪列車能吸引台日旅客目光焦點。

優雅食公司代表取締役社長橫山正志表示，今年是星太郎點心麵推出65週年，很開心能跨越台日以異業合作方式結合2間鐵道公司推出觀光電車點心麵。

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高雄捷運公司表示，此次觀光電車計畫預計自8月起於台日兩地打造一系列專屬活動，包含於高雄捷運及江之電各推出1部專屬聯名彩繪電車、設置聯名活動主題車站、活動專屬美照拍攝區、活動限定精緻紀念商品販售。

此外，優雅食公司特製3方聯名「星太郎點心麵」預計8月搶先於日本推出，台灣民眾則將於今年第4季享受到蜜柑站長喜愛的點心麵口味、聯名計畫集章活動等；透過各項活動串聯，帶給台日遊客嶄新且充滿童趣的創新體驗。（編輯：陳仁華）1130602