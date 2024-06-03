內政部：宗教團體僱用廟祝 須符合勞動基準法

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（中央社記者陳俊華台北3日電）媒體報導，台南有間廟宇，近期張貼「廟祝」徵人啟事，月薪僅新台幣2萬5000元、月休2天。內政部今天表示，宗教團體僱用廟祝等廟務人員，須符合勞動基準法規定，維護宗教服務人員權益。

媒體報導，一名網友在臉書社團貼文指出，台南有間宮廟正在誠徵「廟祝」，仔細一看徵才資訊發現，工作待遇僅有2萬5000元，且月休僅2天。經台南市政府勞工局表示，薪資條件不符合勞基法規定。

內政部透過新聞稿指出，宗教團體僱用廟祝等廟務人員，須符合勞動基準法規定，維護宗教服務人員權益。內政部經洽據勞動部表示，行政院勞工委員會民國98年9月8日公告，傳教機構僱用勞工，從99年1月1日起適用勞動基準法。

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內政部說，傳教機構與所僱勞工間，也就是寺廟與廟祝或行政人員間，如具僱傭關係者，雙方以口頭或書面約定工資、工作時間、休息及休假等，都必須符合勞動基準法相關規定。

內政部表示，至於寺廟「志工」或「義工」者，由於無約定工資、工作時間、休息及休假等，不適用勞基法。因信仰感召，自願終身奉獻服務的神職人員，也因其老病死已由宗教團體負責照顧，原則不適用勞基法。（編輯：張均懋）1130603