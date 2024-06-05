雙腎切除長期頭暈影響生活 藥物治療穩定血壓

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（中央社記者趙麗妍台中5日電）林先生因雙腎切除，長期嚴重低血壓，7、8年來都在頭暈中度日，洗腎後騎車還因頭暈自撞受傷。醫師發現患者因自主神經功能異常導致低血壓，藥物治療穩定血壓。

台中慈濟醫院今天發布新聞稿，林先生因遺傳性多囊腎病引發敗血症，只能手術切除雙側腎臟，但手術後卻出現嚴重低血壓。他自述長達7、8年的生活都在頭暈中度過，常因血壓過低而昏倒，還曾在洗腎後騎車回家路上暈厥自撞受傷。

林先生說，低血壓症狀嚴重影響生活，甚至無法正常行走，只能長時間坐躺床上。每週3次洗腎更讓他命懸一線，透析低血壓休克送急診已司空見慣，洗腎室只能固定安排護理師守在他身旁確保安全。林母心疼兒子年僅30多歲就得終生洗腎，雙腎切除後洗腎更像不定時炸彈。

台中慈濟醫院腎臟內科主任陳一心認為，林先生的情況並不罕見卻相當棘手，嘗試各種常規升壓治療但效果都不理想，甚至尋求腎臟學領域專家也沒有具體建議。

陳一心安排病人做一系列功能檢查，最終確定病人是因自主神經功能異常導致低血壓，治療策略因此改變。他研究大量醫學文獻，找到在國外使用過動症藥物阿托莫西汀治療神經退化性疾病的案例。

陳一心讓林先生以安全劑量服用阿托莫西汀，病人服用藥物一週後，透析期間的血壓不僅變得穩定，透析後的血壓也獲得有效控制。

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陳一心解釋，阿托莫西汀的作用機制是透過阻斷正腎上腺素的再吸收，增加血液中正腎上腺素和多巴胺濃度，帶動心跳加速和血壓上升。林先生服用藥物2年來血壓穩定，感謝陳一心10年來沒有放棄他。

陳一心發現治療過動症藥物阿托莫西汀（Atomoxetine），能成功改善病人透析低血壓問題。研究成果通過SCI期刊的美國國家腎臟基金會期刊「腎臟醫學」（Kidney Medicine）審核發表。（編輯：謝雅竹）1130605