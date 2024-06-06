403地震後花蓮振興 旅遊電商加碼補助

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（中央社記者余曉涵台北6日電）4月3日地震嚴重衝擊花蓮觀光，將到來的端午連假花蓮訂房率僅約1成。為了鼓勵旅客赴花蓮旅遊，除了觀光署祭出補助外，線上旅遊平台KKday、AsiaYo也加碼，要振興花蓮觀光。

受403地震衝擊，今年端午連假花蓮訂房率仍慘兮兮，根據交通部觀光署最新統計，花蓮端午假期前2天的訂房率僅12.07%。

為了振興花蓮觀光，觀光署的振興震後住宿優惠活動，已於6月1日從花蓮開跑，希望有效帶動旅客赴花蓮旅遊。此外，不少旅遊業者紛紛加碼希望振興花蓮觀光。

旅遊電商KKday今天發布新聞稿表示，攜手立榮航空即日推出「飛趣花蓮FUN暑假」活動，主打購買松山至花蓮或花蓮至松山單程機票，就可任選贈送住宿、體驗、租車及一日遊行程方案。

KKday說，同步推出花蓮在地旅遊優惠，包含賞鯨船、溯溪、抓溪蝦等特色體驗第2人半價，以及熱門水上SUP立槳體驗8折起、租車5折起等。

AsiaYo則是加碼推出抽千元訂房金，凡於6月1日起至AsiaYo網站下訂花蓮補助專案的旅遊商品，即可於補助活動結束後抽出限量千元訂房訂房金，此獎勵金將以折扣碼序號寄出，可用於AsiaYo網站的任何全球商品。（編輯：陳清芳）1130606