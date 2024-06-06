動團籲捨棄非必要動物實驗 味之素官網指致力減少

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（中央社記者楊淑閔台北6日電）亞洲善待動物組織（PETA Asia）支持者今天在台灣味之素辦公樓前，呼籲捨棄非必要的動物實驗。台灣味之素未出面，但味之素集團全球官網先前有貼文表示致力於減少動物試驗。

數名 PETA Asia的支持者下午以電影「星際大戰」風暴兵盔甲的裝扮，出現在台灣味之素大樓前舉牌，呼籲味之素立即停止殘酷的動物實驗。

亞洲善待動物組織議題倡議專員林婷憶指出，根據PETA Asia美國科學家長期研究食品界的動物實驗所知，食品業者味之素從1950年代起進行動物實驗，實驗所用活體動物包含狗、猴子、兔子、鼠類等。

她並說，方式包含將狗肚子切開注射毒物或胺基酸做測試，高達數十隻狗被處死；以及電擊白鼠，還有切下猴子的眼球組織進行培養，猴子最後也被處死等不人道的動物實驗。

她強調，今天的行動就是要呼籲味之素作為全球最大的谷氨酸鈉（MSG）製造商，旗下有調味料品牌「烹大師」、VONO，以及即溶咖啡品牌Blendy等，可以停止非必要、法律沒要求的動物實驗。

中央社記者致電台灣味之素公司，台灣味之素指出，台灣市場沒有觸及研發業務。

另外，在2021年4月1日時，味之素集團全球官網（https://www.ajinomoto.com/sustainability/keyword/animal_protection.php）有貼文表示，會遵行國際有關確保動物福利的3R原則，台灣味之素公司證實網址為真。林婷憶說，亞洲善待動物組織對此表示肯定。

3R指的是Replacement（替代）、Reduction（減少）、Refinement（完善）。（編輯：陳清芳）1130606