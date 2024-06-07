茶改場精品咖啡生豆AI挑選機問世 農民搶訂10台

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（中央社記者楊淑閔台北7日電）歷經與業者豐億光電攜手研發3年多，茶改場今天宣布，精品級咖啡豆AI人工智慧生豆挑選機問世，每小時可挑選5到6公斤生豆，是人力的2倍快，月產4、5台，已獲下單10台。

台灣山林覆蓋率高，海拔也高，促成台灣咖啡在不同海拔孕育出豐富的果香，因而在近年的國際精品級咖啡賽事上屢獲佳績。

推動產量不大的台灣咖啡豆往精品化及國際化市場發展的農業部茶及飲料作物改良場進一步發布新聞宣布，已開發出精品級咖啡豆AI人工智慧生豆挑選機，可有效解決人力問題。

茶改場副研究員劉千如告訴中央社記者，要符合國際咖啡生豆流通標準，須先對篩選人員進行瑕疵豆認知培訓，接著平均1小時可挑選2到3公斤，已經很費時，實務上還要在顧客下訂後，才能進行咖啡去殼、生豆篩選，如何降低人力成本與提高機動性很重要。

她說，3年前茶改場跟具備影像辨識技術的業者豐億光電股份有限公司合作，將咖啡生豆自動分豆盤進行改良，讓生豆自動挑選進入多軌道並同步篩選，以提升分豆效率；再結合業者的影像辨識技術，可360度辨別咖啡豆的狀況，平均每小時可挑選5到6公斤生豆，速度是人工的2倍，且精準度達95%。

她並說，目前茶改場研發的咖啡生豆自動分豆盤已取得國內新型專利，也已技轉豐億光電，結合其影像辨識技術，整組機具約新台幣42萬到45萬元，業者每月可生產4、5台，目前已獲農民下單10台，顯示切中農民所需。

相對於國外咖啡出產國有其機械化流程，劉千如說，商業量產的咖啡豆會進行密度、尺寸的機械化篩選，但是精品級咖啡豆全球幾乎都靠人力篩選瑕疵豆，目前就她所知，機械化機具只有兩款，其一是茶改場與業者合作研發的這款機具，另一款由國內民間業者自行開發。（編輯：陳政偉）1130607