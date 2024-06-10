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端午過後各地高溫上看36度 15日前南部整天不定時降雨

2024/6/10 17:41（6/10 18:10 更新）
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中央氣象署10日表示，各地高溫約攝氏30至34度，沒下雨時天氣悶熱，外出請多補充水分。圖為台北市信義區民眾坐在騎樓下乘涼，搧風消暑。中央社記者翁睿坤攝 113年6月10日
中央氣象署10日表示，各地高溫約攝氏30至34度，沒下雨時天氣悶熱，外出請多補充水分。圖為台北市信義區民眾坐在騎樓下乘涼，搧風消暑。中央社記者翁睿坤攝 113年6月10日
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（中央社記者張雄風台北10日電）過完端午節，氣象署指出，未來一週受西南風影響，南部整天不定時降雨，明天至14日南部及各山區午後有局部大雨，之後水氣漸減，太平洋高壓增強，各地高溫30到34度，上看36度。

中央氣象署預報員曾昭誠告訴中央社記者，今天降雨情況在清晨至上午期間較為顯著，時雨量、累積雨量最大的地區皆為屏東縣潮州鎮，上午8時至9時之間降雨達74毫米、今天截至下午5時，累積雨量達106.5毫米。

曾昭誠表示，未來一週持續維持西南風的環境，明天至15日南部地區整天都有陣雨或雷雨，也有較大雨勢發生；中部、苗栗也有局部降雨；其他地區則是要留意午後雷陣雨。

曾昭誠進一步說明，明天至14日南部及各地山區，午後因對流較強，可能有局部大雨發生的機會。

曾昭誠指出，16、17日仍受西南風影響，但降雨時間縮短，清晨至上午中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

溫度部分，曾昭誠說，未來一週氣溫變化不大，各地低溫約攝氏25至27度，高溫約30至34度；不過12至15日東南部地區可能有焚風發生，局部高溫可能會達到36度左右。

曾昭誠提到，目前觀察18至20日太平洋高壓持續增強，也就代表在台灣北部海面的鋒面更不易南下，西南風所帶來水氣也會逐漸減少，各地天氣更加穩定炎熱；各家模式皆預測未來2週並沒有明顯熱帶系統發展的訊號。（編輯：陳清芳）1130610

（圖取自facebook.com/cwa.weather）
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
#西南風
#曾昭誠
#端午
#中央氣象署
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