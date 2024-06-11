上市櫃公司對外投資 查核項目增保障派遣工權益

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北11日電）私人企業中常有承攬或派遣員工，勞動部今天說，未來上市櫃公司申請對外投資，查核項目將納入要求公司須調查派遣員工的勞動條件是否合法等，保障派遣工權益。

根據主計總處112年5月人力運用調查統計，非典型（部分時間、臨時性或人力派遣）工作者有80.6萬人，其中「臨時性或人力派遣工作者」約59萬1000人。

強化非典型勞工的就業權益，勞動部勞動關係司司長王厚偉今天在勞動部例行會議中表示，上週已與經濟部達成共識，上市上櫃公司未來申請對外投資案件，查核項目將要求上市櫃公司提出對派遣與承攬勞動者具體承諾。

王厚偉表示，勞動部強化非典勞工的就業權益，過往透過勞動法令宣導跟專案勞檢，也有訂定行政指導強化駐點公部門的勞動派遣權益，而私人公司其實也會有承攬或派遣員工，希望私人企業能盡可能保障這些員工。

王厚偉指出，未來國內上市櫃公司若申請對外投資將增加一個審查項目，就是公司必須說明如何保障駐點、派遣員工，公司必須同意先去了解合作的派遣廠商、勞務承攬廠商的勞動法令遵守情況，以評估未來是否合作。

另外，王厚偉說，公司也必須同意在履約期間針對派遣（駐）員工勞動條件是否合法進行調查、稽核，並將執行情況在公司年報、永續報告書中揭露。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王厚偉舉例，上市公司鴻海就有做這樣的具體承諾、是一個很好的典範，包含調查派遣公司是否有違反勞動法，也會跟派遣員工進行面談，看員工是否知曉工作內容、勞動條件等，也會定期對公司做稽核確認派遣公司合法性及合規性等，若派遣公司屢不改善更會解除合作合約。

王厚偉說，上市櫃公司應作為國內企業的模範生，加強調查、稽核勞務供應商法遵能力，避免跟違反勞動法令的廠商合作、造成非典型勞動者勞動權益受損。（編輯：李亨山）1130611