Uber Eats、foodpanda擬併購 勞動部：業者允不損外送員權益

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（中央社記者吳欣紜台北29日電）2大食物外送平台併購案讓外送員權益備受關注，勞動部今天說，平台業者希望外送產業可以在台灣有更好發展，也允諾併購案不會損及外送員權益，後續將就工會訴求逐一溝通協商。

Uber Eats宣布併購foodpanda台灣外送事業引發各界關注，勞動部今天召開與工會、業者的三方對話平台會議，勞動部勞動關係司司長王厚偉會後接受媒體聯訪指出，今天討論事項包含併購案對外送員權益保障、外送員薪資結構計算透明化、外送員停權有公正審查機制，是否研訂外送員與平台業者定型化範本等。

王厚偉表示，平台業者對於併購案有自己想法，也表明希望外送產業可以在台灣有更好發展，因此會中允諾併購案不會損及外送員權益。

台灣外送產業權益促進聯盟今天至公平會抗議，提出7項訴求，包括外送員的停權機制要透明，要求報酬有保障，喊話跟外送平台簽訂定型化契約，以及要求平台要為外送員提供全時段保險；店家部分，希望抽成有上限確保店家合理利潤；消費者部分，希望平台提供地圖式點餐功能，並提供真人客服。

王厚偉說，雙方今天在平台會議上達成共識，未來會就台灣外送產業權益促進聯盟所提的7大訴求逐一溝通協商。

王厚偉表示，雙方也同意原則於3週內召開下次會議，就7大訴求第一項訴求「停權機制」進行對話，包含建立第三方救濟、申訴程序正義、停權態樣明確化以及處理效力等方向建立機制，雙方同意於下次會議前提供具體方案，以利會議討論。

針對工會所提非勞動部主管業務的訴求，王厚偉說，未來對話會議時，勞動部也會邀請相關主管部會與會。

王厚偉也說，勞動部長何佩珊非常關切併購案對外送員產生的傷害，也已要求公平會審查須聽取工會以及勞動部意見，將來就保障勞工立場，何佩珊也都願意與大家一起努力、保障外送員權益。（編輯：陳政偉）1130529