潮州站副站長發舉槍照惹議 台鐵：尊重司法調查

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（中央社記者黃郁菁、汪淑芬屏東縣11日電）台鐵屏東潮州站邱姓副站長經常將違規旅客行為錄影，並分享在個人YouTube頻道，引發網友質疑公審，日前副站長發舉槍照再掀討論。台鐵今天回應，屬員工個人行為，是否涉及刑法，尊重司法單位調查。

社群平台PTT上網友貼出1張截圖顯示潮州站邱姓副站長最近的發文，「以為寫些字就可以傷到我，真是太小看我堅強的心智了」等語反擊網友，並搭配1張疑在自小客車內舉槍照片，引發網友討論是否違法。

邱姓副站長在2021年就曾因持BB槍驅趕潮州站鳥隻引發爭議，台鐵公司當時通知不得再犯。這次台鐵回應，潮州站邱姓員工利用上班時間拍攝工作影片，經營個人的YouTube頻道，如未涉有營利或兼職行為，也未違反公務員服務法第14條規定，而邱員利用下班時間於YouTube個人頻道和網民的溝通對話，應屬個人行為。

台鐵說，邱員在影片上持槍言談的行為，是否涉及刑法相關規定，台鐵尊重檢警司法單位調查結果，並配合後續處理。

潮州站副站長在YouTube平台上有4.79萬訂閱者，發表超過4000部影片，當中許多關於不守規矩乘客，例如請站在通道出入口附近等車的女乘客離開，認為會影響其他乘客動線，也有要求自稱不小心坐過站的乘客補票等。

對於公審之說，邱姓副站長曾拍片回應，認為影片是中性的，如果一個人做的是好事公審就不成立，應檢討有問題的人而非拍攝者，自己也曾拍過熱心民眾幫長輩提行李；有民眾認為勸導行為是執法過度，潮州站沒有鐵路警察，副站長承擔責任大，矯正旅客行為僅是為排除風險。（編輯：李亨山）1130611