勃起功能障礙恐與心血管疾病等相關 醫師：別亂買藥吃

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（中央社記者沈佩瑤台北13日電）「舉弱」是難言之隱，醫師提醒，不少男性寧可上網亂買藥也不想求醫，勃起功能障礙除影響性福，更與心血管疾病、攝護腺肥大等慢性病風險因子相關，涉及男性全身健康，莫輕忽。

台灣男性學暨性醫學醫學會理事長蔡維恭今天透過新聞稿指出，財政部關務署統計，台灣每年緝獲仿冒及未經食藥署核准藥品逾5萬件，其中近6成為偽藥，以壯陽藥、減肥藥為大宗，許多男性礙於面子，認為求醫等同否定雄風，傾向從網路購買藥物。

「勃起功能障礙藥物屬於處方藥」，他強調，法規明確禁止在網路上販售及廣告，因此任何在網路上銷售的壯陽藥品皆屬偽藥，男性若期望自然掌握性生活步調，市面上已有多款經核准的第一線口服藥物，效果顯著且安全，籲積極就醫，才能隨「性」所欲。

蔡維恭曾遇過一名40歲工程師，因懷疑自己有勃起功能障礙，2年內不斷網購壯陽偽藥卻毫無效果，反而開始逃避親密行為，導致夫妻感情瀕臨破裂，就醫後終於挽救婚姻。

根據台灣性功能障礙諮詢暨訓練委員會統計，台灣40歲以上男性3成以上有勃起功能障礙問題；蔡維恭表示，多數男性面對性行為常感到心有餘而力不足，卻找理由搪塞，歸咎於年齡、壓力大或短期失常，以合理化自身的不舉情況。

蔡維恭說，其中僅1成男性尋求專業諮詢，勃起功能障礙與男性全身健康有很大關聯，國外研究發現，高達6成勃起功能障礙患者於確診3年內會發生心血管疾病；此外，隨著年紀增長，勃起功能障礙也可能伴隨攝護腺肥大，一起影響男性生活品質。

他提醒，偽藥來源及成分無法保證，可能含有有害成分或劑量不當，錯誤用藥不但無效，對慢性病患者而言，若在不清楚藥物交互作用下，自行混藥服用，恐對健康造成更大傷害。（編輯：陳仁華）1130613