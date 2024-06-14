新北淡海輕軌列車牽引動力異常 450名乘客受延誤

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（中央社記者黃旭昇新北14日電）新北淡海輕軌藍海線列車，今天上午發生牽引動力異常，暫時拋錨在路口。新北捷運公司表示，車輛恢復部分動力後駛回車站，將檢修故障原因。這一事故有450名乘客受延誤影響。

乘客向媒體反映表示，從崁頂站發車往紅樹林站的淡海輕軌列車，今天上午經過淡海新市鎮站後，行駛至沙崙路、濱海路口前，列車忽然煞車停駛，廣播傳出「因為軌道異常在此停車」。

同時間，紅樹林站站務廣播也疏導旅客改搭其他交通工具。

新北捷運公司回應中央社記者詢問表示，上午6時21分，淡海輕軌藍海線列車，行經濱海路、沙崙路口時，因牽引動力異常，初步無法排除故障，因此依照程序執行清車作業。當時，車上共約10名乘客改搭乘下一列車。

捷運公司說，後來事故車輛恢復部分動力，往回行駛到原點，避免在軌道上影響動線。此一事件造成約15分鐘延誤，共計3趟次列車、約450名乘客受影響。

淡海輕軌車輛是台灣首例執行「國車國造」的重要計畫，是新北捷運的輕軌動力分散式電聯車，專門為淡水地區氣候和地理環境量身打造。

新北捷運公司表示，收回列車後，將由維修人員詳查故障原因，也會檢討調度，避免再發生類似事件。（編輯：李錫璋）1130614