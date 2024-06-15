環球科大末代畢典 畢業生紀錄校園回想青春歲月

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（中央社記者黃國芳雲林縣15日電）環球科技大學將於今年7月31日退場，今天下午舉辦最後1屆畢業典禮，許多畢業生及校友帶著家人步入校園，在各景點打卡漫步，以相機紀錄校園，回想4年前或過往的青春歲月。

環球科大聯合畢業典禮下午在學生活動中心暨體育館舉行，除了485名畢業生及159名教職員工外，校園也湧入逾1000名來自海內外的校友及家長共同見證這歷史的一刻。

環球科大今年畢業典禮以「愛在環球、一起飛揚」為題，象徵所有學生、員工及畢業校友，都互為貴人並持續邁步向前，在各領域發光發熱。

環球科大代理校長朱志良致詞表示，今年是環球科大成立33年來最後1屆畢業典禮，充滿感恩與懷念，許多畢業生及校友帶著家人再次步入校園，在設置的各景點打卡、漫步及重逢，將青春年少的豐富歲月，刻畫在人生的記憶中。

朱志良指出，畢業的氛圍中帶有些許感傷，希望畢業生持續發揮環球科大「存誠務實」的校訓精神，心懷坦誠、講究實際，更要秉持誠心待人、盡心盡力做事。

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畢業生代表致詞表示，今年參加畢業典禮，心情五味雜陳，除了高興能與同學一起畢業，但可惜的是，師長也一起畢業了，後來心境轉念，這個旅程不是終點，而是嶄新人生的起點，因此，在此祝福大家在未來的人生永遠可以勇往直前、不畏困難，也祝福師長在未來可以找到工作的第二春。

典禮過程中，安排學生會會長在全校師生見證下，將歷屆學生會剩餘款項新台幣100多萬元，贈與雲林縣相關社福機構。典禮最後在全體高唱校歌下禮成，並祝福所有畢業生夢想成真。（編輯：郭諭儒）1130615