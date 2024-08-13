颱風安比生成有機會增強為中颱 朝日本前進

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（中央社記者張雄風台北13日電）氣象署表示，今天清晨輕颱安比生成，未來不排除會增強為中度颱風，將朝日本前進，對台無直接影響；輕颱瑪莉亞已消散，輕颱山神未來24小時將會減弱，後續須觀察第9號熱帶性低氣壓的發展。

根據中央氣象署最新資訊，輕颱安比於今天清晨生成，目前位於台北東方約1710公里海面上，以每小時9轉12公里速度、向北北東轉東北朝日本進行，對台灣沒有直接影響。

氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，安比強度發展較佳，未來不排除會增強為中度颱風，預估16日前後影響日本，至於是否會登陸日本仍有不確定性，但提醒赴日民眾須多加注意天氣狀況。

黃恩鴻指出，原本的輕颱瑪莉亞在昨天登陸日本後快速減弱，已於清晨消散；而輕颱山神強度不佳，環境也不適合發展，預估未來24小時左右也會減弱消散。

另外，黃恩鴻提到，第9號熱帶性低氣壓稍早生成，目前位於日本南方海面，預估未來同樣朝日本方向移動，對台灣沒有直接影響；這個熱帶低壓所在緯度偏北，路徑也與山神相似，雖然有機會增強為颱風、但機率不高。

黃恩鴻提醒，台灣主要是需要留意15日起的大低壓帶影響，午後各地有局部短暫雷陣雨，15、16日山區留意大雨，17至19日大雨範圍更擴大至平地。（編輯：陳政偉）1130813