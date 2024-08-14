本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

動力火車代言優步小黃 高唱忠孝東路攔九遍

2024/8/14 19:39（8/14 19:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
雙人音樂組合動力火車成為叫車平台Uber「優步小黃」代言人，14日公布品牌廣告「Uber也有小黃」，並創意改編兩人經典歌曲「忠孝東路走九遍」為「忠孝東路攔九遍」。（Uber提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年8月14日
雙人音樂組合動力火車成為叫車平台Uber「優步小黃」代言人，14日公布品牌廣告「Uber也有小黃」，並創意改編兩人經典歌曲「忠孝東路走九遍」為「忠孝東路攔九遍」。（Uber提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年8月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北14日電）叫車平台Uber於2022年與計程車隊合作，推出優步小黃，今天宣布由雙人組歌手動力火車代言，並將他們唱紅的經典歌曲「忠孝東路走九遍」改編為「忠孝東路攔九遍」。

Uber下午舉行記者會，宣布動力火車代言優步小黃全新「Uber 也有小黃」品牌廣告，並且創意改編其「忠孝東路走九遍」為「忠孝東路攔九遍」。

Uber台灣總經理楊麗達說，2022年開始Uber也有小黃，迄今「優步小黃」已經遍及所有Uber在台營運城市，幾乎與「菁英優步」一樣普及；根據今年的Uber平台搭乘數據，每5趟Uber行程中就有1趟為「優步小黃」趟次，顯示出合作車隊與其駕駛透過平台科技，已帶給民眾煥然一新的小黃乘車體驗。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

在「Uber 也有小黃」全新品牌影片中，改編了動力火車「忠孝東路走九遍」經典神曲，成為「忠孝東路攔九遍」，演繹外出時遭遇各種臨時需要卻叫不到小黃的窘境，例如全家出遊而小孩突然喊著要上廁所，或和朋友慶生開趴到深夜後要離開，卻伸手攔不到計程車的百感交集情境，最後打開Uber App叫優步小黃，以輕鬆、可靠方式化解生活狀況。

動力火車也搭著合作車隊的優步小黃在記者會現身，並原音重現「忠孝東路攔九遍」廣告歌曲。（編輯：陳仁華）1130814

#Uber
#台灣
#忠孝東路
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.22
更多編輯台推薦新聞：