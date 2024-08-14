動力火車代言優步小黃 高唱忠孝東路攔九遍

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（中央社記者汪淑芬台北14日電）叫車平台Uber於2022年與計程車隊合作，推出優步小黃，今天宣布由雙人組歌手動力火車代言，並將他們唱紅的經典歌曲「忠孝東路走九遍」改編為「忠孝東路攔九遍」。

Uber下午舉行記者會，宣布動力火車代言優步小黃全新「Uber 也有小黃」品牌廣告，並且創意改編其「忠孝東路走九遍」為「忠孝東路攔九遍」。

Uber台灣總經理楊麗達說，2022年開始Uber也有小黃，迄今「優步小黃」已經遍及所有Uber在台營運城市，幾乎與「菁英優步」一樣普及；根據今年的Uber平台搭乘數據，每5趟Uber行程中就有1趟為「優步小黃」趟次，顯示出合作車隊與其駕駛透過平台科技，已帶給民眾煥然一新的小黃乘車體驗。

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在「Uber 也有小黃」全新品牌影片中，改編了動力火車「忠孝東路走九遍」經典神曲，成為「忠孝東路攔九遍」，演繹外出時遭遇各種臨時需要卻叫不到小黃的窘境，例如全家出遊而小孩突然喊著要上廁所，或和朋友慶生開趴到深夜後要離開，卻伸手攔不到計程車的百感交集情境，最後打開Uber App叫優步小黃，以輕鬆、可靠方式化解生活狀況。

動力火車也搭著合作車隊的優步小黃在記者會現身，並原音重現「忠孝東路攔九遍」廣告歌曲。（編輯：陳仁華）1130814