減緩失智 醫師：手機、平板是好幫手

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（中央社記者蔡智明嘉義縣15日電）台灣地區人口老化嚴重，失智人口愈來愈多，嘉義大林慈濟醫院失智症中心主任曹汶龍今天說，給老人玩手機、平板，成立LINE群組時時與他人連絡，是預防與治療失智的好方法。

曹汶龍告訴中央社記者，失智長者就是家中的老小孩，需24小時有人陪伴，在日本、歐美，老小孩大都住進長照機構，在台灣老小孩多數住在家裡，由兒女及外籍看護一同照顧，照顧老小孩要有方法。

多年治療失智症患者經驗，曹汶龍發現科技發達有助於預防與治療失智，他舉玩手機、平板為例，讓患者手指、頭腦更為靈活，再把家人朋友的LINE建立群組，時時可以連絡關懷，不怕患者走失。

曹汶龍說，手機有很多功能，像從手機點餐一樣，將來各種長照、失智服務，也會發展到用手機下單，老人只要會點手機，各種服務就可以送到家。

曹汶龍舉例，1名患有認知障礙65歲女性，她的先生70歲，很有耐心的照顧她，但擔心她會走失，來看診時教她玩手機接龍遊戲，一開始手指笨拙的滑著螢幕，經耐心的慢慢教，最後手指靈活多了。

曹汶龍說，當時給患者的先生開一個處方，買個手機教她玩接龍，再把家人朋友的LINE建立群組，讓孩子們常用LINE打電話給她，她會把手機當成寶貝帶著不離身，如此就不怕走失。

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據衛生福利部公布112年台灣社區失智症流行病學調查結果，65歲以上長者失智盛行率7.99%，推估130年65歲以上失智症人口數近68萬人，失智症人口數有逐年攀升趨勢；曹汶龍說，如何面對失智，是當前重要課題。

曹汶龍長期投入社區失智家庭關懷，於全台成立10餘個失智關懷據點，提供長者健康促進活動，照顧技巧、家屬支持團體、喘息服務，獲得失智家庭好評。111年在嘉義縣醫師公會推薦下，榮獲中華民國醫師公會全國聯合會台灣醫療典範獎。（編輯：李淑華）1130815