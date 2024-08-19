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雙北桃園防大雷雨 北市雙溪留意山區暴雨溪水暴漲

2024/8/19 15:52（8/19 16:22 更新）
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圖為台北市松山區午後降雨，路面水花四濺。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北19日電）氣象署今天下午針對北市雙溪發布山區暴雨災防告警，警戒範圍為台北市士林區；另外發布北北桃大雷雨即時訊息，慎防劇烈降雨、雷擊，溪水暴漲。

中央氣象署今天下午針對台北市雙溪（雙溪淨水場至聖人瀑布）發布災防告警，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

氣象署並針對台北市、桃園市、新北市發布大雷雨即時訊息，慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署表示，西南風影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，桃園以北、南投、南部、東半部地區及各地山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。（編輯：李亨山）1130819

#大雷雨
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#中央氣象署
#災防告警
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