台中機場僅恢復1條中國航線 交通部：視產業拓展

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中19日電）台中國際機場疫情前有6條國際線、8條中國航線，目前有11條國際航線，僅恢復1條中國航線。交通部次長林國顯表示，疫情間許多產業自中國轉往東南亞投資，將視產業發展拓展航線。

暑假出國潮，民進黨籍立委何欣純今天前往台中國際機場實地考察，會勘機場空間配置、服務旅客設施及聯外交通的配套。交通部次長林國顯、民航局長何淑萍以及多名台中市議員出席。

一行人視察機場出入境動線、航警門禁管制點、自動查驗通關系統、管制區內候機室空間、廁所、飲水機、自動販賣機、行李提領轉盤區等設施設備，檢視停車場、公車候車室等機場服務空間。

何欣純表示，機場內動線盼民航局與相關單位協調，能夠更有效率，減少旅客等候時間，出境候機空間位置不夠，應可把空間調整更舒適，入境後取行李號稱30分鐘內可取，偶爾發生取行李延宕入境時程，班機起降時間都可掌握，盼機場服務品質可更細膩，讓民眾體驗更好的服務。

何欣純提到，興建台中國際機場第3航廈刻不容緩，目前綜合規劃在修正階段，她要求交通部支持並縮短行政時程，同時每5年滾動檢討的「台中國際機場整體規劃」，也要和地方政府保持各項規劃的溝通，才能因應中部國際機場的未來需求。

林國顯提到，出境動線、旅客服務及購物飲食等，未來會加強規劃。疫情前，台中國際機場有14條航線，包含6條國際線、8條中國航線，因疫情期間產業轉移，許多企業轉往東南亞投資。

林國顯指出，目前有11條國際航線，包括日本3條、越南5條、包機3條，國際航線比疫情前還多，中國航線僅恢復南京1條，未來視產業與航線的發展狀況，民航局和市府合作繼續拓展航線。

何欣純表示，現興建中的滑行道基礎工程預定明年完工，能提升台中機場國際線營運強度，先求穩定發展讓機場年服務人次呈上升趨勢，讓台中人不用跑桃園機場可以睡飽出門，還能省下來回交通費，另也積極取得共識進入陽西區建設，朝新建新國際航廈、跑滑道、機坪等建設，完成整體建設目標。（編輯：謝雅竹）1130819