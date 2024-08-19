南部入夜到清晨防豪雨 21至24日天氣回穩局部高溫

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（中央社記者張雄風台北19日電）氣象署今天表示，今晚至明晨南部仍要注意可能有短延時豪雨發生；21日至24日台灣受高壓影響，天氣相對穩定，大台北、花東地區留意高溫；25日後日本南方海面須觀察是否有熱帶系統發展。

中央氣象署預報員張竣堯告訴中央社記者，今晚明晨台灣仍然受到低壓帶及西南風影響，伴隨較豐沛水氣，中南部地區有短暫陣雨或雷雨、並有局部大雨發生，尤其南部地區有局部短延時豪雨發生。

張竣堯提醒，23日之前，新北至嘉義沿海逢年度天文大潮、西南部及東北部沿海潮位亦偏高，在漲潮期間，沿海低窪地區易有海水倒灌或局部積淹水等現象。

張竣堯指出，明天白天是水氣減少的過程，中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢；北部、東北部及其他各山區午後有局部雷陣雨，並有局部大雨發生。

張竣堯說，21日起至24日高壓逐漸西伸影響台灣，環境轉南風至東南風，天氣趨穩定，21日清晨至上午仍有殘存水氣，南部地區有零星短暫雨；其他時間各地大致為晴到多雲，午後中部以北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

張竣堯提到，25、26日大低壓帶重新組織、水氣增多，中南部地區有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨。

溫度部分，張竣堯表示，明天中南部、宜花地區約攝氏30至32度，北部、台東約33至35度，其中台東地區明天、21日可能有焚風發生，易有局部36度以上高溫。

張竣堯進一步說明，高壓影響期間，各地高溫約33至35度，近山區平地、大台北、花東縱谷不排除會有局部36度以上高溫；25、26日水氣增多，雲層較厚，感受悶熱，各地高溫稍微下降為32至34度。

張竣堯說，今天凌晨生成的颱風雲雀，由於環境不適合它發展，預估未來24小時就會減弱為熱帶性低氣壓，對台灣無影響；本週暫無其他熱帶系統發展，但25、26日之後，在日本南方海面可能有熱帶擾動，有機會增強為熱帶性低氣壓或颱風，後續氣象署會持續觀察。（編輯：陳仁華）1130819