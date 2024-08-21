雲林2025年辦全運會 國中小補課暑假少5天

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（中央社記者姜宜菁雲林縣21日電）雲林縣承辦2025年全國運動會，屆時將停課1週，其中5天需補課，雲林縣教育處今天舉辦國中小學校長會議，決議114學年度第1學期開學日提早到8月25日，暑假縮短5天。

雲林縣教育處今天在林內國中召開公私立國民中小學校長會議，雲林縣長張麗善主持，全縣197名國中小校長出席，大家針對各項教育議題逐一討論。

會中教育處課程發展科提案，明年雲林縣府承辦全運會時間為10月18日至23日，24日為場地復原日，配合全運會辦理，屆時全縣國中小在10月18日至24日停課，需補課5天。

會議決議，暑假縮短5天，114學年度第1學期開學日從9月1日提早到8月25日。

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雲林縣教育處長邱孝文表示，配合開學日提早到8月25日，為使學校校務順利推動，各校在開學前1週8月18日至22日為預備週，校長會議也提早至8月15日舉行。

雲林縣教育處指出，2025全國運動會共有34項競賽總類規劃在41個場地進行，游泳、射擊、高爾夫、划船、帆船、自由車、馬術、鐵人三項、現代五項等9項目在外縣市符合競賽的專業場地，其餘在雲林縣內。（編輯：郭諭儒）1130821