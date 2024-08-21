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黃偉哲與波蘭盧布林副市長視訊 搭起兩古城友誼起點

2024/8/21 15:44（8/21 16:36 更新）
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台南市長黃偉哲（右）與波蘭盧布林市（Lublin City）副市長Tomasz Fulara（螢幕者）21日視訊會談，討論城市外交，也探索各項合作議題。中央社記者張榮祥台南傳真 113年8月21日
台南市長黃偉哲（右）與波蘭盧布林市（Lublin City）副市長Tomasz Fulara（螢幕者）21日視訊會談，討論城市外交，也探索各項合作議題。中央社記者張榮祥台南傳真 113年8月21日
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（中央社記者張榮祥台南21日電）台南市長黃偉哲與波蘭盧布林市（Lublin City）副市長Tomasz Fulara今天視訊會談，東西兩歷史古城就城市外交進行討論，也探索各項合作議題，黃偉哲期望以此次視訊作為兩市友誼起點。

台南市政府發布新聞稿指出，黃偉哲與Tomasz Fulara今天視訊會談，台南市與盧布林市同是歷史古城，在藝術、文化應有許多潛在合作機會，黃偉哲希望兩地教育機構及學生多交流，在教育、文化、產業上合作共贏。

黃偉哲表示，盧布林市距離烏克蘭很近，在俄烏戰爭期間提供烏克蘭許多援助，盧布林市可說是自由世界前線堡壘，台南市也將持續攜手歐洲夥伴守護自由民主等價值，也期望以此次視訊作為兩市友誼起點。

Tomasz Fulara則簡單介紹盧布林市，且邀請黃偉哲有機會正式訪問，期盼雙方進一步探討各項合作議題。

市府表示，盧布林市位於波蘭東南方，被視為歐盟通往東方門戶，早在12世紀就為人所知，不僅是中世紀中東歐商業中心，也是著名歷史名城。

盧布林市也是西方援助烏克蘭重要據點之一，2020年波蘭、立陶宛與烏克蘭在盧布林市組成區域聯盟－盧布林三角（Lublin Triangle），相互加強軍事、文化、經濟、政治合作。（編輯：陳仁華）1130821

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