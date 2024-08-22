健全農民職災保險 新增紫外線暴露引發的皮膚癌

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（中央社記者楊淑閔台北22日電）農業部農民輔導司今天表示，農民暴露在紫外線下引發皮膚癌的風險比一般人顯著，所以修正農民職業災害保險職業傷病審查辦法第9條，新增「紫外線暴露引發之皮膚癌」為職業病。

農業部今天發布以上資訊，輔導司副司長陳怡任告訴中央社記者，即日起上路。

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輔導司說明，農民職業災害保險自110年9月10日將職業病納入保障範圍，同時參考勞工職業災害保險及職業傷病防治服務制度，在農民職業災害保險職業傷病審查辦法中，將農民職業病的認定分為「正面表列職業病（第9條）」及「擬制視為職業病（第9條之1）」2種。

陳怡任說，22日的修正發布，在「正面表列職業病（第9條）」增列「紫外線暴露引發之皮膚癌」為職業病項目，給付申請方式與農民職業傷害申請方式相同，請農民持給付申請書及給付收據，並檢具診斷書，經由投保農會向勞工保險局提出申請。（編輯：陳政偉）1130822