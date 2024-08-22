本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
六四政治犯唐元雋遭美國控共諜逮捕 涉替中國監視異議人士
首頁 / 生活

健全農民職災保險 新增紫外線暴露引發的皮膚癌

2024/8/22 12:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北22日電）農業部農民輔導司今天表示，農民暴露在紫外線下引發皮膚癌的風險比一般人顯著，所以修正農民職業災害保險職業傷病審查辦法第9條，新增「紫外線暴露引發之皮膚癌」為職業病。

農業部今天發布以上資訊，輔導司副司長陳怡任告訴中央社記者，即日起上路。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

輔導司說明，農民職業災害保險自110年9月10日將職業病納入保障範圍，同時參考勞工職業災害保險及職業傷病防治服務制度，在農民職業災害保險職業傷病審查辦法中，將農民職業病的認定分為「正面表列職業病（第9條）」及「擬制視為職業病（第9條之1）」2種。

陳怡任說，22日的修正發布，在「正面表列職業病（第9條）」增列「紫外線暴露引發之皮膚癌」為職業病項目，給付申請方式與農民職業傷害申請方式相同，請農民持給付申請書及給付收據，並檢具診斷書，經由投保農會向勞工保險局提出申請。（編輯：陳政偉）1130822

#陳怡任
#勞工保險局
#農業部
#農業部農民輔導司
陳怡任
農業部：攜手3部會定期勾稽資料 已退22萬人農保農民職災傷病給付9月起擬調升 34萬人受惠
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.122
更多編輯台推薦新聞：