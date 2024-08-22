台灣精品形象概念店東京開幕 女星內田理央現身

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（中央社記者楊明珠東京22日專電）魅力十足的「台灣精品形象概念店」繼去年展出吸引逾萬人參觀後，今年夏天再度在東京的誠品生活日本橋推出，今天開幕記者會上，日本人氣女星內田理央以台灣精品吉祥物「福熊」好友的身分到場站台，道出她很愛台灣。

2024年台灣精品形象概念店今天在誠品生活日本橋盛大開幕，由全新設計的台灣精品吉祥物「福熊」擔任店長，帶領消費者探索24家品牌117件台灣優質商品，打造出體驗台灣高質感產品的最佳場域。

在開幕媒體見面會上，日本人氣女星內田理央與福熊到場站台，分享她與台灣的深厚情誼。見面會人氣爆棚，逾20家台日媒體前來採訪，駐日代表處經濟組組長林春壽、日本三井株式會社（公司）主管等貴賓共約56人出席。

台灣精品形象概念店以「福熊的美好一天」為主題，將展場打造成一個充滿儀式感的空間。從活力早晨、戶外工作到夜晚居家的舒眠時刻，都能找到適合的台灣精品。展場首次採用排列藝術（Knolling），讓產品井然有序、具設計感陳列，搭配福熊可愛的形象，打造出視覺與體驗兼具的購物空間。

自稱台灣忠實粉絲的內田理央與開幕主持人對談時表示，自己被台灣魅力深深吸引，每次到台灣工作後返回日本就被唸發胖了，因為她很喜愛台灣的美食，譬如胡椒餅、早餐餐點都好吃，自己在台灣一天吃8餐。

她說，今天逛了台灣精品形象概念店看到紙綸的創意紙相機、FindARTs擬真藝屏等產品感到驚艷，原來這麼多優質產品都來自台灣，她鼓勵日本民眾安心選購。

東京台灣貿易中心主任鄧之誠在記者會中介紹台灣精品獎是台灣經濟部設立的台灣優良產品獎項，標示著台灣精品標誌的產品，就是台灣政府認證的產品，是可信賴的象徵。

有鄰堂公司社長松信健太郎表示，誠品生活日本橋店是台灣與日本文化交流的場合，台灣精品連續3年在誠品生活日本橋舉辦形象概念店，向日本的民眾傳達台灣產品的美好，相當期待與祝賀。

松信在開幕記者會結束後，到展場體驗督洋公司的JC-110無重力按摩椅，他直誇坐起來很舒適。

參與這次活動的企業還有技嘉的AERO 14 OLED創作者筆電，輕巧外型可隨時高效辦公；宏碁智新的仙女棒造型吹風機，急忙出門也能美美亮相；美利達的ONE- SIXTY 6000全避震式登山車，則能滿足對戶外騎車的需求。

台灣精品形象概念店明天起至10月22日止在誠品生活日本橋店展示及現場販售台灣產品，開幕首周推出多項滿額贈活動，更在店鋪內設計隱藏的福熊打卡點，吸引日本民眾「尋找福熊君」。（編輯：陳承功）1130822

日本人氣女星內田理央（前排中）以台灣精品吉祥物「福熊」好友的身分出席2024台灣精品形象概念店開幕式，與東京台灣貿易中心主任鄧之誠（前排右3）、駐日代表處經濟組組長林春壽（前排左3）、有鄰堂公司社長松信健太郎（前排左2）等合影。中央社記者楊明珠東京攝 113年8月22日

2024台灣精品形象概念店22日在東京的誠品生活日本橋舉行開幕式，全新設計的台灣精品吉祥物「福熊」與日本人氣女星內田理央站台。中央社記者楊明珠東京攝 113年8月22日

2024年台灣精品形象概念店22日在東京的誠品生活日本橋盛大開幕，台灣精品吉祥物「福熊」擔任店長，帶領消費者探索24家品牌117件台灣優質商品，包括紙綸的創意紙相機、FindARTs擬真藝屏等精品令人驚艷。中央社記者楊明珠東京攝 113年8月22日

2024台灣精品形象概念店8月23日至10月22日在東京的誠品生活日本橋店展示及現場販售台灣產品。活動主題是「福熊的美好一天」，將展場打造成一個充滿儀式感的空間。中央社記者楊明珠東京攝 113年8月22日